Una motocavalcata a San Severino in ricordo di Alessio, Luca e Cristina

Oggi la nuova edizione dell’evento solidale "Memorial Alessio, Luca e Cristina", motocavalcata in fuoristrada in ricordo di tre giovani settempedani prematuramente scomparsi in un incidente d’auto. L’incasso della giornata verrà devoluto all’associazione "Sorrisi per l’Etiopia". Il ritrovo è previsto per le 8.30 all’agriturismo La Collina dei Ciliegi, in località Gaglianvecchio. Alle 9.30 partenza del giro, di 50 chilometri, tra le località di Gaglianvecchio, Colcerasa, Isola, Elcito, Aliforni, Collicelli e Ugliano. Al termine sarà organizzato un pranzo. Sono previsti tratti soft per neofiti e moto d’epoca insieme a un cross test non cronometrato. Inoltre raduno goliardico per ciclomotori con possibilità di girare su percorso appositamente studiato. La manifestazione è organizzata dall’Asd Lastra Racing Team. Info ai numeri 340.4904511 o 335.1218589. Per il giro stradale contattare 393.9211445, mentre per quello dei ciclomotori 380.2055573.