Una mozione sul parco dei laghetti: "Il Comune valuti l’acquisto dell’area"

"Chiediamo al Comune di aprire un tavolo con il curatore fallimentare per acquisire a patrimonio pubblico il parco dei laghetti, oppure di cercare un privato". È in sintesi il contenuto della mozione di Alessandra Perticarà, capogruppo di minoranza con Idea Futura a Potenza Picena. "L’area è oggetto della procedura fallimentare del tribunale di Ancona – spiega Perticarà –. Quattro tentativi di vendita all’asta sono andati deserti, ma è stato pubblicato il quinto avviso per un’altra asta il 7 febbraio con un prezzo base di 873.756 euro. Il consiglio comunale, nel febbraio 2019, aveva dato indirizzo per la stesura di una variante al Pgr. Ma dopo oltre cinque anni la variante non è stata approvata, né risultano incarichi a tecnici esperti di pianificazione". Da qui la richiesta, da discutere in consiglio comunale, "di aprire un confronto con la curatela per l’acquisto del parco dei laghetti. Oppure, di cercare un privato interessato all’acquisto rivedendo le previsioni urbanistiche".