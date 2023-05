"Una notte al museo", sul palco 70 ragazzi del liceo classico

"Una notte al museo: la favola di Amore e Psiche" è il titolo dello spettacolo di questa sera, al Vaccaj alle 21, targato Liceo classico dell’IIS Filelfo di Tolentino, in occasione della Notte nazionale del liceo classico IX edizione. Sul palco settanta ragazzi per celebrare tutte le arti: scultura, letteratura, musica, pittura, danza e cinema. Protagonisti dei tableau vivant con i capolavori dell’arte, in particolare Amore e Psiche di Canova (in chiave serio-comica, dalle Metamorfosi di Apuleio), ma anche il David di Michelangelo, la Venere di Milo e le Tre Grazie di Canova (con un cammeo della Gioconda). La regia è di Fabio Bacaloni; la squadra di lavoro delle prof Claudia Canestrini, Laura Dionisi, Laila Boldorini, Ilaria Gobbi e Marcella Borgiani ha firmato una sceneggiatura originale a cui ha collaborato l’ex studente Carlo Cartuccia. Presentano gli ex studenti Edoardo Costantini e Michele Polisano. Domani, alle 9.30, replica in matinée per le scuole medie Lucatelli e Don Bosco (ma comunque aperta al pubblico).