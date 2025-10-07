Una nuova ambulanza per la Croce Verde

Taglio del nastro per la nuova ambulanza a disposizione della Croce Verde Morrovalle – Montecosaro. "Ho sempre pensato che fosse solo un gesto di tradizione – ha sottolineato il presidente dell’associazione Matteo Caproli –, invece trovarmi in prima persona è stato emozionate, mi ha dato la sensazione di una nuova partenza. Abbiamo inaugurato l’ambulanza “Morrovalle 6“ e per noi volontari questo ha sempre il suo fascino".

La cerimonia si è tenuta nel parcheggio del parco Pegaso a Trodica, alla presenza delle autorità affiancate dai rappresentati di tante realtà locali tra cui la protezione Civile morrovallese. Un acquisto reso possibile grazie anche al contributo della Fondazione Girolamo Colonna di Macerata, da sempre in prima linea nel promuovere iniziative e progetti alto interesse sociale, tra i quali assumono rilevanza quelli volti all’assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, alla protezione e assistenza.

Ora la comunità avrà al suo servizio un nuovo mezzo per interventi più rapidi ed efficaci. Presenti al momento conviviale la vice sindaca di Morrovalle, Fabiana Scarpetta, e la sindaca di Montecosaro, Lorella Cardinali. "Un momento emozionante – ha affermato quest’ultima –. Un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti gli operatori e a tutti i volontari per il servizio essenziale che mettono a disposizione della comunità".

Diego Pierluigi