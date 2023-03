Una nuova apertura al Val di Chienti: inaugurato il negozio Bata

Nuove aperture al centro commerciale Val di Chienti, dove ieri è stato inaugurato il negozio di scarpe Bata. Il nuovo store si sviluppa su una superficie di 254 metri quadrati su un livello e si presenta esteticamente "in linea con il concept che segna tutte le vetrine del brand presenti in Italia, per ricreare un’atmosfera armoniosa e comunicare in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in ogni occasione – spiegano dall’azienda –. In store sarà disponibile la collezione spring-summer 23 che combina coolness e lifestyle in chiave comoda e accessibile, per rispondere alle esigenze di tutti".