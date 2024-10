Una nuova app dedicata agli universitari

Nuova piattaforma per gli studenti Unimc. L’app, creata per facilitare l’integrazione nella vita cittadina e migliorare l’accesso ai servizi culturali, è il frutto della collaborazione tra Arci Macerata, che ha ottenuto il finanziamento del bando del Pnrr cultura per il supporto ai settori culturali e creativi, UniMc, Typimedia e il Comune di Macerata. All’incontro di presentazione tenuto al Social lab hanno partecipato il rettore John McCourt, la prorettrice con delega alla terza e quarta missione Catia Giaconi, il presidente di Arci Macerata Massimiliano Bianchini insieme a Donato Bevilacqua, l’assessore Katiuscia Cassetta ed Edoardo Fedele di Typimedia. Concepita come un ponte tra la comunità studentesca e la città, l’app vuole raccogliere e presentare in modo sempre aggiornato il ricco palinsesto culturale di Macerata, permettendo ai vari attori cittadini – privati, terzo settore e istituzioni pubbliche – di coordinare meglio l’offerta dei servizi.