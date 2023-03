Una nuova biblioteca comunale dedicata alla figura di Rita Atria

Era davvero emozionata ieri mattina il sindaco di Montefano Angela Barbieri nel tagliare il nastro della nuovissima biblioteca comunale insieme ad Anna Maria Atria, sorella di Rita, simbolo della lotta alla mafia, alla presidente e alla vice dell’Associazione antimafie Rita Atria", Santina Latella e Nadia Furnari. La biblioteca, che si trova nei locali della Casa delle associazioni, in via Matteotti, è dotata di oltre 3.000 volumi ed è stata intitolata a Rita Atria su scelta del sindaco e degli alunni delle superiori "Falcone e Borsellino" durante un incontro a scuola di presentazione del libro proprio sulla storia di questa giovane. Rita Atria, infatti, era una ragazza di diciotto anni che alla morte di Paolo Borsellino, nella strage di via D’Amelio, si era tolta la vita gettandosi dal quinto piano del palazzo in cui viveva sotto copertura a Roma come protesta contro i soprusi mafiosi e testimonianza perenne della volontà di riscatto di un intero popolo. Una storia di coraggio ricordata con commozione dalla sorella di Rita, Anna Maria, e da Latella che ha sottolineato l’importanza dei libri dove "ci sono tutte le parole, tutti i sentimenti, tutte le sfaccettature dell’animo umano: solo conoscendo tutto questo sarete veramente liberi perché nessuno potrà manipolarvi e nascondervi la verità". Il sindaco infine si è augurato che la biblioteca diventi "un vero luogo della cultura, spero e mi auguro di vederla brulicare di persone che leggono, studiano, qui s’incontrano e parlano, si confrontano, prendono libri da portare a casa. Ai ragazzi dico abbiate sempre la coscienza pulita e il coraggio di denunciare i soprusi, le violenze, l’assenza del rispetto delle regole che, certo noi adulti per primi, dobbiamo rispettare". Non sono mancati neanche i ringraziamenti "per la Lube Cucine che ha donato l’arredamento della Biblioteca – in particolare Alessio Sileoni – e Andrea Cecconi, nostro concittadino che ha fatto da tramite per averli, Alessia Palpacelli che ha fatto l’immenso lavoro di catalogare e ordinare i volumi, l’associazione Effetto Ghergo per la collaborazione nello strutturare questo progetto, la mia amministrazione e tutto l’apparato comunale che mi ha sostenuto e ha lavorato alacremente".

Antonio Tubaldi