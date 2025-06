Una nuova data per Falstaff dopo 10 sold out

Nuova data per l’opera "Falstaff - Gli allegri giocattoli di Windsor", presentata con il progetto "Sferisterio a scuola" e pronta, sabato, a riempire nuovamente l’Arena maceratese. Lo spettacolo – dopo dieci serate da tutto esaurito – è aperto a tutte le famiglie e bambini della regione le cui scuole non aderiscono al progetto. Il già lodato "Falstaff", prodotto da AsLiCo e Opéra Grand Avignon, vede l’ultima opera di Verdi, ispirata alle Allegre Comari di Windsor e con intrecci all’Enrico IV (entrambi capolavori di Shakespeare), incontrare l’immaginario dello Schiaccianoci di Ciaikovsky o del celebre cartoon Toys, dando vita ai personaggi degli "allegri giocattoli di Windsor". Tra scherzi, imbrogli, beffe e travestimenti, grandi e piccini verranno trasportati nel mondo dei giochi da un cast giovanissimo e di grande qualità. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini, il direttore Massimo Fiocchi Malaspina, con la partecipazione dei Pueri Cantores D. Zamberletti di Macerata e il maestro Gian Luca Paolucci. Si ringraziano i Children partner: Giessegi Industria Mobili S.P.A., Astea Energia - Gruppo SGR, Clementoni Spa e Naturneed Srl. Biglietto unico a 15 euro, un solo euro per i ragazzi che vorranno rivedere lo spettacolo dopo l’appuntamento della scuola. Per info: biglietteria Sferisterio in piazza Mazzini 10, tel. 0733.230735, boxoffice@sferisterio.it (da martedì a sabato 10-13 e 16.30-19.30). Nei giorni di spettacolo biglietteria aperta dalle 20 a inizio rappresentazione; nelle domeniche e lunedì di spettacolo biglietteria aperta dalle 16.30. Il canale di vendita ufficiale del Mof è Vivaticket.