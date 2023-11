"Una nuova luce per San Giovanni"

Una nuova luce per la chiesa di San Giovanni. È la proposta del comitato Voce libera Montecassiano. La chiesa, che oggi è sede del museo di arte sacra "Giovanni da San Guglielmo", risulta essere stata la seconda parrocchia a Montecassiano dopo San Nicolò. La facciata potrebbe avere un aspetto molto diverso, dando una nuova prospettiva. "Abbiamo voluto farci aiutare da uno studio di illuminotecnica per permettere alla luce di rendere viva l’austera facciata, affinché possa accogliere non solo i fedeli, ma anche turisti e visitatori. Devono essere proprio gli elementi che compongono la facciata a individuare le gerarchie percettive e delineare l’approccio dell’illuminazione". L’idea è del nuovo presidente del comitato, Alberta Giustozzi.