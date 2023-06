Una nuova proroga per i precari "In corsia fino alla fine dell’anno"

di Franco Veroli

Con tre distinte determine, la direttrice dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi, ha prorogato – fino al prossimo 31 dicembre – 150 contratti in scadenza a fine mese, distribuiti nei ruoli ammnistrativi, sanitari e tecnici. Si tratta del secondo provvedimento del genere nell’arco di poco tempo, visto che molti di questi rapporti a tempo determinato erano già in scadenza ad aprile e maggio, ed erano stati prorogati, poco meno di due mesi fa, dall’allora commissario straordinario dell’Ast Armando Marco Gozzini, fino – appunto – al 30 giugno. Si tratta, nello specifico, di 5 assistenti e 7 coadiutori amministrativi, 54 infermieri, 32 operatori socio sanitari, 9 fisioterapisti, 4 ostetriche, 2 logopedisti, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un educatore professionale, un dirigente delle professioni sanitarie, un dirigente medico e 33 figure (13 delle quali video terminalisti) del ruolo tecnico.

Per quel che riguarda gli assistenti amministrativi, in particolare, si sottolinea che la proroga è necessaria "al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, in particolare quelle di front-office", e che sono stati assunti provvisoriamente su posto vacante in attesa della procedura concorsuale indetta con determina della vecchia Asur l’11 giugno 2019 (quattro anni fa), "procedura non ancora espletata". Per infermieri, Oss, fisioterapisti, ostetriche, viene evidenziato che la continuazione del rapporto di lavoro è fondamentale "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste e quindi garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza". Si chiarisce, poi, che "fatta eccezione per un esiguo numero di rapporti instaurati in attesa delle procedure concorsuali ancora in fase di espletamento, la gran parte degli incarichi è stata instaurata a titolo straordinario in forza della normativa emergenziale e post-emergenziale Covid".

Poi, però, questo personale è stato inserito in processi di potenziamento operativo post-emergenziale, necessari in fase di riorganizzazione delle attività sanitarie. C’è un altro elemento interessante. Con questa nuova proroga, un rilevante numero di personale sanitario e socio andrà oltre il periodo massimo di 36 mesi, limite di norma da non superare consecutivamente per i contratti a tempo determinato. Ma in questo caso si può derogare fino a 48 mesi, anche perché molti rientrano negli obiettivi nazionali di "valorizzazione delle professionalità acquisite", posti dalle norme sulla "stabilizzazione Covid" (la quasi totalità di essi avrebbe i titoli necessari). L’anno scorso ci fu una situazione analoga, con tanti contratti in scadenza a fine giugno, poi prorogati. Come emerge dagli atti, tanti sono quelli che si apprestano a fare il quarto anno di precarietà: questo significa che sono stati – e sono – necessari da tempo, ma non si riesce ancora a stabilizzarli.