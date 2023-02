Una nuova scuola grazie a Bocelli

Dopo Sarnano, Muccia e Camerino, la Fondazione Andrea Bocelli ha deciso di investire sulla formazione dei bambini di Macerata, andando a costruire una nuova scuola a Sforzacosta. L’attuale scuola Liviabella, infatti, parzialmente inagibile dopo il sisma del 2016 è stata delocalizzata nell’area scolastica di via Natali, dove era già presente la scuola primaria. La sinergia tra Comune e Abf è volta a migliorare il complesso scolastico, ospitando sia una nuova costruzione (scuola dell’infanzia lotto A) che una riqualificazione degli edifici esistenti (lotto B), ai fini della realizzazione di quello che è stato definito un "hub educativo 0-11". Il progetto è stato predisposto dalla Andrea Bocelli Foundation – che si farà carico della realizzazione del nuovo complesso scolastico – a firma degli architetti Alberto Bottero e Simona Della Rocca, ed è il frutto di un lavoro condiviso con il Comune. Giovedì mattina, a Palazzo Conventati, il sindaco Sandro Parcaroli e il direttore generale dell’Andrea Bocelli Foundation Laura Biancalani, hanno firmato la convenzione per la realizzazione del nuovo hub educativo. Presenti anche gli assessori Katiuscia Cassetta e Andrea Marchiori e il dirigente dell’ufficio Tecnico, Tristano Luchetti. Il progetto, che dovrebbe essere presentato integralmente il mese prossimo, rientra nel piano di edilizia scolastica che l’amministrazione sta attuando e che coinvolge diversi edifici scolastici facenti parte del patrimonio del Comune. "La Fondazione Bocelli, che lo scorso anno è stata protagonista allo Sferisterio con il concerto del maestro Andrea Bocelli per raccogliere fondi per un istituto a San Ginesio, – spiegano dal Comune – si è mostrata sensibile alle esigenze di Macerata".