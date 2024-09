Una nuova scuola per i bambini, il regalo di Bocelli: “Grande soddisfazione”

Macerata, 23 settembre 2024 – “Un passo importante per la fondazione Bocelli, la conferma dello spirito di condivisione che l’ha animata fin dall’inizio. Spero sia un passo importante anche per la comunità che la riceve”. Le parole del maestro Andrea Bocelli, presidente dell’omonima fondazione che ha finanziato il progetto del nuovo hub educativo 0-11 a Macerata, nella frazione di Sforzacosta, hanno aperto l’incontro per l’inaugurazione della scuola. “Questa è una grande festa per i tanti bambini che entrano in una scuola bellissima - afferma Bocelli, che nel pomeriggio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Macerata -. Sono molto contento e provo una grande soddisfazione e grande riconoscenza per coloro che hanno lavorato e si sono sacrificati per il progetto”. Al centro il ruolo fondamentale della cultura, che ha ispirato il progetto e i suoi lavori.

Continua Bocelli. “Il ruolo principale ce l’ha la cultura in senso generale, perché é questa che apre le porte della libertà. Chi non conosce non può essere libero fino in fondo”. Poi un piccolo annuncio: “Apriremo un ufficio operativo proprio qui nelle Marche, a Muccia” spiega Laura Biancalani della fondazione. Presenti anche Albano e l’attrice e cantante Serena Autieri. “Un bel gesto e una bella inaugurazione, tutto per incuriosire questi bambini a fare le scelte giuste - dice Autieri - . Da mamma capisco la necessità di una buona cultura, sono attenta alle scelte di mia figlia e cerco di sostenerla. É una bimba di 11 anni e mezzo e si iniziano a mettere le basi per quella che sarà la sua vita.”