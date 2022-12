Una nuova segnaletica per indirizzare il turismo

di Antonio Tubaldi

Hanno fatto capolino in città i nuovi cartelli della segnaletica turistica, studiati con la collaborazione scientifica dell’Università di Camerino e realizzati dalla Nexma Srl di Perugia, azienda specializzata e qualificata nell’ideazione e realizzazione di progetti visivi di valorizzazione e promozione territoriale. Che ci fosse bisogno di ammodernare e rendere più funzionale e leggibile la segnaletica turistica lo provano – ha detto il sindaco Antonio Bravi nel corso della conferenza stampa svoltasi in Comune alla presenza del rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, e dell’assessore alla cultura Rita Soccio – "le tante lamentele che abbiamo ricevuto dai turisti e cittadini recanatesi. Un argomento che ci è particolarmente a cuore perché la segnaletica attuale non è chiara o, addirittura, assente. Abbiamo pensato fosse necessario intervenire collaborando con l’Unicam, una soluzione che soddisfa appieno sia il Comune che l’università". Per realizzarla però mancavano solo le risorse finanziarie che sono state trovate grazie al contributo della Regione che ha stanziato 20mila euro, integrati dal Comune con altri 20.000 per un totale di 40mila euro. Il primo nuovo cartello è stato installato in piazza Leopardi, accanto alla chiesa di san Domenico, ma entro oggi l’installazione verrà completata in tutta la città. Soddisfatta l’assessore Soccio che ha avuto modo di rimarcare come il progetto porti la firma dell’Unicam, "preziosissimo partner per questo e tanti altri progetti. Ringrazio i dirigenti Francesca Pallotta e Maurizio Paduano e tutti gli altri dirigenti e membri del team, così come i vigili urbani". L’assessore ammette che "la precedente segnaletica era molto bella, ma difficilmente leggibile". Particolare attenzione anche alle disabilità: infatti le persone in carrozzina saranno in grado di leggere questi nuovi cartelli. Non manca neanche la parte tecnologica con i qr-code. "Credo che i risultati – ha affermato il rettore Pettinari – siano la bella conclusione di un lavoro approfondito e serio condotto con il contributo di tutti. La segnaletica è un modo di comunicare. Dare informazioni corrette fa bene alla comunità e questo rientra proprio nelle politiche che ci stanno a cuore: guardare al benessere di una comunità in tutti i suoi aspetti. Si tratta di una sensazione di benessere che renderà la città più fruibile". Tutto questo è stato possibile anche grazie ad Andrea Polini e Federico Pisanò, due professionisti consulenti dell’Università camerte.