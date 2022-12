Una nuova segnaletica storica della città

di Francesco Rossetti

Civitanova Alta geolocalizzata e a prova di turismo. Con 34 targhe, 3 totem e 2 cartelloni, la nuova segnaletica del centro storico è dunque realtà. Il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di ieri, alla Pinacoteca civica Marco Moretti, preceduto dalla presentazione, in sala Ciarrocchi, di un progetto che vuole "unire tutti i punti della città Alta" come in un puzzle, così da renderla "un posto più gradevole", nelle ambizioni dell’assessore al Turismo Manola Gironacci. "Quarantaduemila euro", i costi dell’operazione secondo le stime del sindaco Fabrizio Ciarapica, "finanziati metà dal Comune e metà dalla Regione. Questa progettualità – ha poi commentato il primo cittadino – rappresenta un valido metodo di promozione turistica della nostra città, perché interessa 34 monumenti civitanovesi". La mano, dietro alle targhe e alle gigantografie, è della Miconi srl, agenzia di comunicazione di proprietà delle sorelle Miconi: "E’ stata pensata come una segnaletica interattiva, dietro c’è un lavoro di un anno. Ma non finisce qui: è anche ideata per mutare nel tempo e aggiungere nuove attrattive come un’audioguida", ha illustrato Loredana Miconi. Due cartelli sono installati in piazza della Libertà e in via Corridoni mentre i tre totem occupano viale della Rimembranza, il lavatoio e campo Boario. Dunque, per usufruire del servizio basta posizionare la fotocamera del proprio telefono sui codici (qr code) dei vari cartelli e si avrà a disposizione un testo scritto con tutte le informazioni del caso. Ma per essere raccontato, il passato, ha prima bisogno di essere conosciuto ed esaminato. Ed è a questo che ha pensato la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni, che ha ripercorso il grande lavoro di ricerca dietro ad ogni targa. "Mi sono avvalsa del prezioso contributo del professor Pierluigi Cavalieri, poi ho contattato i diretti interessati, cioè gli eredi delle famiglie storiche della città Alta, l’Asp Paolo Ricci, così da ricostruire una storia impeccabile di questi luoghi. Prossimamente ci saranno visite guidate al centro storico in concomitanza con l’apertura della Pinacoteca". Quanto all’architettura, le guide sono a cura di Stefania Ghergo della delegazione di Civitanova Alta dell’Ufficio tecnico comunale. Alla conferenza di ieri, presenti anche l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, Aldo Foresi della Pro Loco di Civitanova Alta, Augusto Borroni della Società operaia di Civitanova Alta, e Anna Maria Vecchiarelli e Roberto Giannoni dell’Archeoclub.