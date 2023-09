Una nuova sistemazione per la fiera di Piediripa

Cambia location la fiera di Piediripa in programma domenica e allestita in occasione dei festeggiamenti del patrono San Vincenzo Maria Strambi. La fiera, in programma dalle 9 alle 23, si svolgerà, in via sperimentale, lungo Borgo Piediripa, poco distante da via Bramante dove ha avuto luogo fino ad oggi. Sono stati previsti 27 posteggi riservati agli operatori di commercio su aree pubbliche, con attività alimentare o non alimentare.