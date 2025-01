Una nuova squadra per i talenti del pedale. Nasce "Cam Futuro"

Una nuova realtà nel ciclismo giovanile: da Civitanova Bike Academy a Cam Futuro. Il panorama delle due ruote si arricchisce con una nuova e promettente società: nasce Cam Futuro, che correrà con il nome di Fior di Grano Tris Stampi, una società ciclistica che si evolve dall’esperienza della Civitanova Bike Academy. Con il trasferimento della sede nel capoluogo, la società del presidente Antonio De Angelis si dedica alla categoria Giovanissimi e Juniores, grazie anche al supporto dell’amministrazione, che si è attivata per garantire spazi adeguati all’allenamento dei ragazzi dai 7 ai 12 anni.

"Il nostro obiettivo è ambizioso – afferma De Angelis – vogliamo far crescere i giovani del territorio, permettendo loro di mettersi alla prova e raggiungere traguardi significativi, sia in ambito sportivo che personale. Vogliamo garantire ai ragazzi di potersi allenare in situazioni comode anche dal punto di vista logistico, con strutture e staff di livello". Il progetto è nato con un gruppo di appassionati, ex atleti e sostenitori del ciclismo, uniti da un obiettivo comune: creare una struttura solida che supporti i giovani talenti.

"La creazione della categoria Juniores rappresenta il passaggio tra il ciclismo giovanile e quello professionistico. È un momento – prosegue De Angelis – in cui gli atleti iniziano a confrontarsi con competizioni più impegnative e con le sfide della crescita personale". Per garantire il massimo supporto agli atleti, la società sarà dotata di uno staff qualificato, con allenatori, preparatori, nutrizionisti e psicologi sportivi. "La società metterà a disposizione risorse per accompagnare i giovani nel percorso di crescita complessiva, garantendo supporto educativo e scolastico, perché l’intento è dare ai ragazzi uno sviluppo a 360 gradi".

La nascita della società è stata resa possibile grazie al sostegno di sponsor, enti pubblici e privati. "Ringraziamo l’amministrazione per aver creduto in noi. Questa realtà saprà fare la differenza".

Marco Natalini