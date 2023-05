"Una nuova struttura polivalente e riqualificazione del Parco Monte"

Organizzazione dell’ente comunale, servizi per la comunità, attività di sostegno alla crescita del paese, opere pubbliche sono i punti principali del programma amministrativo della lista civica "PSG Burocchi Sindaco". L’unica a scendere in campo a Penna San Giovanni alle imminenti amministrative del 14 e 15 maggio. Al fianco del candidato sindaco Stefano Burocchi (sindaco uscente) ci sono Graziano Bascioni, Stefania Cardinali, Claudia Santancini, Ruggero Cutini Calisti, Eleonora Lautizi, Iulian Gherman, Mary Montevidoni e Luana Bassetti. Tra gli obiettivi del programma: "Garantire regolare pulizia e decoro del paese, con una particolare attenzione agli edifici di proprietà pubblica, all’area ’Monte’, al parco delle ’Saline’, al cimitero e a tutte le strutture sportive, una costante manutenzione delle strade comunali e l’istituzione di eventuali consorzi con i Comuni interessati, finalizzati a generare economie di scala e sinergie, per garantire un miglioramento dei servizi e maggiori disponibilità di bilancio". E ancora, lo sviluppo delle potenzialità turistiche di Penna San Giovanni. Sul fronte delle opere pubbliche ad esempio la squadra punta all’"individuazione e realizzazione di una struttura polivalente, da utilizzarsi sia come palestra sia come deposito attrezzi e materiale di consumo (l’intervento consentirà anche il recupero di spazi-parcheggio), alla totale riqualificazione del Parco Monte, alla ristrutturazione del fabbricato denominato "Chalet", ex chiesa di Santa Elisabetta, in località Monte, e all’ammodernamento del piano terra dell’Ex Colonia "Franco Quaglia". Tra le priorità anche il rinnovamento dell’intera via XX Settembre, il completamento dell’area camper, la ristrutturazione del loggiato storico del cimitero civico e la realizzazione di una piccola officina presso la nuova stazione di servizio distribuzione di carburanti.