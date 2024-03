Una nuova vetrina per l’Università. A battesimo lo spazio "Socialab"

Uno spazio fisico e virtuale di disseminazione e comunicazione per le attività della terza e quarta missione: è il "Socialab" dell’Università di Macerata, inaugurato ieri nei locali della Provincia affacciati sul loggiato del Palazzo degli Studi. Duplice è la sua veste, studio di registrazione audio e video e vetrina sulle attività dell’ateneo. "Questa sede rappresenta la nostra apertura verso la società – ha dichiarato il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt – all’interno della Settimana dell’Inclusione, manifestazione identitaria dell’ateneo perché sottolinea il lavoro di tutto l’anno di ricerca innovativa".

"Qui passeranno tutti i giorni contenuti e volti dell’Unimc", ha ribadito la prorettrice vicaria e delegata alla terza e quarta missione, Catia Giaconi. "Questo spazio visibile e funzionale è strategico", ha aggiunto l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Katiuscia Cassetta. Le produzioni realizzate all’interno del Socialab, interviste e dirette audio o video, saranno poi divulgate attraverso la radio di ateneo Radio Rum e la nuova rivista per la disseminazione e l’impatto sociale delle ricerche prossima al varo, alla quale lavoreranno cinque studenti e studentesse selezionati tra oltre cinquanta aspiranti. "Attraverso la didattica e la ricerca gli atenei producono valore pubblico", ha spiegato Alessia Bertolazzi, delegata alla comunicazione.

Come notato dalla prorettrice al welfare Natascia Mattucci, il Socialab è "uno spazio di ricostruzione di rapporti perduti durante il triennio della pandemia". Uno spazio che fa dei suoi pilastri "condivisione della ricerca e socializzazione di saperi", per riprendere le parole della presidente Simona Antolini. "La condizione di fragilità tra le nuove generazioni è molto diffusa – ha aggiunto Laura Marchegiani, delegata per il Placement, orientamento alla carriera, spin off e brevetti –. Per questo stiamo proponendo iniziative di formazione sull’imprenditorialità attente a non lasciare nessuno".

Martina Di Marco