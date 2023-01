"Una palestra bellissima per la IV Novembre"

di Chiara Gabrielli Canti e balli dei bimbi della scuola elementare IV Novembre di via Spalato, poi giochi e risate: così i piccoli alunni, guidati da maestri e maestre, hanno dato il benvenuto alla palestra nuova di zecca, aperta ieri mattina. Costata un milione, ci sono voluti un paio d’anni per realizzarla (tra gli stop dovuti al Covid e le tante difficoltà nel reperire i materiali), ma ora i bambini hanno uno spazio di 360 metri quadrati. Il muro è bianco e il pavimento arancione, con il soffitto in legno: la struttura, esterna al corpo della scuola, si prepara ad accogliere le attività dei bimbi, sarà operativa a tutti gli effetti tra un paio di settimane. Presenti per il taglio del nastro il sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaco Francesca D’Alessandro, gli assessori Andrea Marchiori, Riccardo Sacchi, Katiuscia Cassetta, Oriana Piccioni e la consigliera Sabrina De Padova. Il primo ringraziamento è stato per il personale del Comune: "Il merito è in gran parte del nostro ufficio tecnico", ha commentato Marchiori, in riferimento in particolare al dirigente Tristano Luchetti, l’ingegner Giorgio Gregori e a la geometra Corinna Vico che si è occupata della sicurezza della palestra."Questa scuola purtroppo è rimasta senza palestra per...