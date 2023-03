Una palestra polivalente nei luoghi del cratere

di Lucia Gentili

Semaforo verde dall’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, per il progetto da 2,7 milioni di euro sulla zona dell’ex piscina comunale. Nascerà una palestra capace di ospitare partite di pallavolo fino alla serie B e un fabbricato di uso polivalente per attività sociali e di Protezione civile. "L’intervento prevede due azioni – spiegano dall’Usr –. Una riguardante la demolizione parziale dell’attuale edificio che ospitava la piscina (in disuso dal 1997), con tanto di mantenimento degli uffici retrostanti, la loro ristrutturazione e il miglioramento energetico. E l’altra la realizzazione di un nuovo volume destinato a uno spazio polivalente per attività sportive omologate, utilizzabile dalla Protezione civile in caso di calamità, con relativi spogliatoi. La parte di fabbricato non oggetto di demolizione sarà rifunzionalizzata al fine di ospitare tutti i locali necessari per una palestra che rispetti le norme del Coni sull’impiantistica sportiva per competizioni nazionali di serie B, conforme anche ai regolamenti tecnici e di omologazione della Federazione italiana pallavolo. Tutto il complesso, concepito ad emissioni energia quasi zero, verrà realizzato con struttura intelaiata prefabbricata, su fondazione a platea, in cemento armato. In copertura, due diverse tipologie: per il corpo palestra sarà realizzata in legno, nella zona spogliatoi la copertura sarà invece con pannelli prefabbricati in cemento armato. Dopo oltre 25 anni, dunque, la svolta: siamo davanti a una struttura in grado di rivestire una nuova centralità per la comunità e per popolazione dei Comuni limitrofi". Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale.