Una panchina in dono: l’acciaio si ricicla all’infinito

In occasione di Ecomondo a Rimini, Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, ha presentato un progetto innovativo che unisce design urbano, consapevolezza ecologica e cultura: la panchina "Steelosa", simbolo dell’infinito ciclo del riciclo dell’acciaio. La prima Steelosa sarà donata al Comune di Recanati, creando un ponte tra l’eternità della poesia di Giacomo Leopardi e la rinascita continua dell’acciaio. Da barattoli e lattine, gli imballaggi si trasformano in elementi di arredo urbano come panchine, binari ferroviari e tombini. "Con Steelosa – dichiara Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea – si vuole dimostrare come gli imballaggi in acciaio, riciclabili al 100 per cento e senza perdita di proprietà, possano diventare oggetti utili e durevoli, contribuendo a un futuro più sostenibile". L’acciaio, infatti, è un materiale eterno che, proprio come l’Infinito leopardiano, genera continuamente valore nel tempo. L’iniziativa è stata presentata a Ecomondo con il supporto di rappresentanti di Anci, Comune di Recanati e Cosmari. "La nostra città è onorata di essere stata scelta come prima destinataria di Steelosa, una panchina che invita alla riflessione sulla preservazione ambientale" ha sottolineato il sindaco Emanuele Pepa.

Il progetto prevede la donazione di panchine simili a diversi Comuni italiani.