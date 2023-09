Una panchina viola e un dibattito serale per sensibilizzare sulla lotta all’Alzheimer

Doppio appuntamento, venerdì e sabato prossimi, per sensibilizzare sull’Alzheimer. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dall’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni e dal gruppo Alzheimer Tolentino rappresentato dai fratelli Crocetti, Andrea e Barbara. Presenti la responsabile dell’ufficio servizi sociali Maria Pia Branchesi con le assistenti sociali Silvia Gabrielli e Valentina Ronconi. La due giorni, "Le mani sanno raccontare. Un viaggio dal nord al sud d’Italia attraverso voci e immagini di resistenza all’Alzheimer", prende il nome dal libro "Le mani sanno raccontare", dove i Crocetti, insieme a Fatima Mutarelli e Alessandra Mercorelli, hanno raccolto più storie, da 36 familiari di persone con questa patologia. Il gruppo Facebook Alzheimer Tolentino è nato nel 2012 e ora è formato da circa 2.600 membri provenienti da varie regioni; dopo undici anni è nata l’associazione. Venerdì, alle 21, al Politeama ci sarà una serata-evento con il sindaco Mauro Sclavi, i Crocetti, la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Strappato, il musicante e rumorista Mattia Buonaventura De Minicis. Letture a cura di Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella. A moderare, Barbara Olmai. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria (3478458590 o 3282120298). "Partiremo dalla nostra testimonianza – spiega la Crocetti –, poi la psicologa parlerà di attività occupazionali che rallentano la malattia". La mamma di Andrea e Barbara si è ammalata a 56 anni, e ha lottato per i dodici anni successivi. Non c’è più dal 2017. "Purtroppo non esistono ancora cure farmacologiche per guarire – aggiunge Andrea – ed è aumentato il numero delle persone colpite nella fascia 40-50 anni. Il gruppo è servito per tirare fuori dall’isolamento tanti familiari. Tra i miei sogni ci sarebbe la creazione di un piccolo centro sollievo". Il secondo appuntamento si terrà sabato 23, alle 11, nel percorso pedonale di via Caduti di Nassiriya (vicino alla caserma): sarà presentata l’Area della Solidarietà del Comune, a cui seguirà l’inaugurazione della "Panchina viola" dedicata ai malati di Alzheimer. "Vogliamo creare un’area tematica – ha spiegato l’assessore Lucaroni – per mantenere alta l’attenzione su malattie e disagi sociali. Mi auguro che saranno installate tante panchine colorate per sensibilizzare su più temi. L’Alzheimer è una malattia che riguarda tutta la famiglia. È fondamentale che le famiglie non si sentano sole". All’iniziativa collaborano Cantiere Danzarte, Amici per, Auser e le decoratrici Tania Bettucci e Samanta Ciurlanti.

Lucia Gentili