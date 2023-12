"Una partecipazione sempre più ampia"

Centralità e partecipazione: sono le parole chiave usate dal presidente del Consiglio comunale di Tolentino, Alessandro Massi, nel resoconto delle attività consiliari del 2023. "Un anno – ha detto Massi – in cui si è visto il cambio di passo per l’assise comunale grazie alla volontà del sindaco e dell’Amministrazione di mantenere centrale il ruolo istituzionale del Consiglio, favorendo la partecipazione dei cittadini anche attraverso i Comitati di quartiere e di contrada". Al di là dei numeri è stato significativo il passaggio in Consiglio del Piano particolareggiato del centro storico e di diversi Regolamenti, sui quali tutti i consiglieri hanno lavorato a beneficio della comunità. Fra questi si possono citare quelli per le gare e gli appalti; per le norme cimiteriali; per il benessere di tutti gli animali; per l’area camper di zona Sticchi e così via. Il presidente Massi, inoltre, ha ricordato fra i momenti più significativi la discussione dell’ordine del giorno del sindaco sulle scuole che ha favorito una costruttiva partecipazione su un tema che sta molto a cuore ai cittadini. Il Consiglio si è riunito 10 volte, approvando 94 delibere; le interrogazioni sono state 26, le mozioni 16. Pure nel 2024 si terranno sedute in quartieri e contrade. Tutte le Commissioni hanno lavorato molto, avanzando interessanti proposte.