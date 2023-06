Una partita tra scacchi viventi indossando i costumi medievali

San Severino entra nel gruppo ristretto delle cittadine italiane in cui si disputano partite con scacchi viventi. L’evento è previsto per stasera, alle 21, in Piazza del Popolo ed è organizzato dal locale circolo "La Torre Smeducci", guidato dall’infaticabile Caterina Ciambotti, nominata l’anno scorso benemerita della Federazione italiana degli scacchi. I figuranti, giovani e meno giovani, saranno in costume medioevale, come la tradizione vuole, e "interpreteranno" una partita famosa che rimarrà top secret fino all’ultimo. L’iniziativa si concretizza con il sostegno del Comune di San Severino e della Provincia di Macerata, in collaborazione con il Palio dei castelli e il patrocinio della Federazione scacchistica nazionale. Inoltre, l’evento si inserisce all’interno di una manifestazione più strettamente agonistica come il torneo di scacchi che per la prima volta entra a far parte delle competizioni dei Campionati nazionali universitari. Quest’anno, come noto, a organizzare i Campionati è il Cus Camerino e le gara delle diverse discipline si stanno svolgendo in questi giorni in vari centri dell’entroterra. Il torneo di scacchi, che s’intitola Trofeo FederCusi (la Federazione che organizza lo sport universitario), si svolge proprio a San Severino oggi e domani presso l’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico "Divini". E in concomitanza col torneo universitario si tiene anche una gara individuale aperta a tutti gli appassionati di scacchi.