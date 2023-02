Una partnership pubblico-privata per rilanciare il castello di Lanciano

di Gaia Gennaretti

Accordo di partenariato tra il Comune di Castelraimondo, la fondazione Ma.So.Gi.Ba e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero al fine di valorizzare i beni della fondazione. Beni come il castello di Lanciano e il parco circostante che sono fruibili al pubblico e che, come si legge nell’accordo, "costituiscono un volano per lo sviluppo economico e socio-culturale dell’intero territorio". L’accordo si sostanzierà in un contratto di usufrutto gratuito della durata di 30 anni, a favore del comune di Castelraimondo ed è stato stipulato per accedere ai contributi pubblici per il recupero e la riqualificazione del parco del Castello.

Secondo l’accordo, i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’area del castello dovranno essere sviluppati dal Comune e, qualora dovessero ottenere finanziamenti per stralci, sono state individuate le priorità: interventi sul parco di Lanciano, ristrutturazione della casa colonica nei pressi del castello, messa in sicurezza dei ponti sul canale e sul fiume Potenza e, a seguire, tutti gli altri interventi minori inseriti nel progetto. "Il Comune di Castelraimondo (nella foto il sindaco Patrizio Leonelli, ndr) – si legge ancora – affida la gestione dei beni immobili ristrutturati e riqualificati alla Fondazione Ma.So.Gi.Ba e all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero che provvederanno alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si faranno carico degli oneri di gestione e incasseranno gli eventuali proventi. Saranno loro a provvedere anche all’assunzione del personale in base alle esigenze". Il Comune, d’altro canto, potrà usufruire degli spazi gratuitamente per eventi e manifestazioni.