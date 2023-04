Una Pasqua di pesce e pochi crostacei

A Pasqua il pesce non può mancare, nelle case e nei ristoranti. Specie quello fresco nostrano. Occhio allora ai prezzi. Quelli all’ingrosso, riferibili alle contrattazioni nel mercato ittico di via Pier Capponi, hanno registrato uno scossone all’insù in questi giorni. A causa del mare in burrasca i pescatori della flotta civitanovese sono potuti uscire dal porto solo mercoledì e giovedì. Ne consegue che l’asta di mercoledì notte è stata bollente, con quotazioni che talora hanno superato addirittura i boom natalizi. Ciò perché l’offerta non era quantitativamente elevata mentre la domanda (sugli spalti dell’impianto si sono tra l’altro affacciati svariati acquirenti di fuori) pressava assai per rifornire convenientemente la clientela locale e i mercati extraregionali. La notte successiva i prezzi si sono inevitabilmente raffreddati, ma nemmeno tanto. In totale sono state negoziate in settimana 2.998 casse: tredici tonnellate abbondanti di pesce che hanno fruttato ai produttori 120.000 euro lordi. Pochi crostacei in circolazione, come di regola dalla primavera in poi. Ecco qui la carrellata dei prezzi medi: scampi grandi 75,03 euro al chilo; rombi 44,82; calamaretti 36,84; mazzancolle 34,13; san pietro 32,32; calamari 26,50; pannocchie grandi 26,48; sogliole 24,97; scorfani rossi 22,72; polpi 14,31; rospi 14,08; seppie 11,61; spinaroli 10,91; sgombri grandi 10,17; gallinelle medie 9,27; totani 8,74; zanchette 8,44; triglie 8,39; busbane 8,20; merluzzi 8,04; palombi 7,61; granchi 6,86; gamberetti rosa 6,80; merluzzetti 6,54; ragni 6,45; moscardini 6,20; triglie piccole 5,46; merlani 5,42; pesci prete 5,31; lumaconi 4,71; ghiozzi 4,33; razze 4,23; granceole 3,79; baci di mare 3,70; alici 3,47; lanzardi 2,89; pagelli 2,08; suri 1,74; sardine 0,58; murene 0,60; gattucci 0,27.