Una Pasqua tra musei, mostre picnic e Fai

A Pasqua e Pasquetta tutti aperti i musei del circuito "Infinito Recanati" e l’ufficio Turistico di via Leopardi. Fino al giorno di Pasquetta alle 12 è previsto il suggestivo percorso teatralizzato nella zona leopardiana "Infinito Experience", con l’attore Paolo Magagnini, mentre i capolavori lotteschi di Villa Colloredo potranno essere ammirati in una visita guidata, domani e domenica alle 10, mentre nel pomeriggio è il turno del Museo Beniamino GigliMusica alle 16. Al museo dell’Emigrazione rimane aperta al pubblico la mostra di Aldo Pastore "per terra e per mare", mentre alla Torre del Borgo si potrà visitare l’installazione di Alfredo Saino "Ben tornata tautologia" che ripercorre l’attività romana, a partire dal 1974, del gallerista maceratese Pio Monti. Nelle prossime festività si potrà inoltre usufruire del biglietto unico tra i musei di Recanati e Macerata. Speciali picnic con cestini composti da prodotti locali primaverili, giochi campestri e "caccia alle uova", visite e passeggiate, sono invece le attività proposte dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano per Pasquetta all’Orto sul Colle dell’Infinito. Immersi nella bellezza primaverile, tra i colori e i profumi di questa stagione, gli ospiti potranno partecipare a speciali visite guidate e laboratori per bambini per vivere una giornata di festa all’aria aperta, lasciandosi ispirare dal panorama che si affaccia sui Monti Sibillini e l’entroterra marchigiano.

ant. t.