Una persona per la trasparenza

L’amministrazione è alla ricerca di un componente per l’organo indipendente di valutazione della trasparenza dell’operato amministrativo così come prescrive la legge. Il compito di tale organismo è quello di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell’ente ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. Il professionista, che dovrà essere laureato e in possesso di esperienza pregressa manageriale e di gestione delle pubbliche o private amministrazioni di almeno 8 anni, resterà in carica tre anni e percepirà un compenso di 3.500 euro annui lordi. Chi è interessato può far pervenire il proprio curriculum tramite posta certificata entro le 14 del 20 aprile.