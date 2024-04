Una pianta per ogni bambino nato nell’ultimo anno

Nuovi alberi a Tolentino grazie all’iniziativa dell’Amministrazione comunale che ha deciso di mettere a dimora una piantina per ogni bambino e bambina venuti alla luce nell’ultimo anno. La cerimonia si tiene oggi, alle ore 11, nell’area verde che si trova all’incrocio fra via Mattei e viale Cassarà. Tutte le famiglie tolentinati sono invitate a partecipare all’iniziativa. "Siamo entusiasti di condividere questo momento significativo con i nuovi nati e le loro famiglie - sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni (nella foto) - contribuendo così a rendere il nostro Comune più verde e sostenibile per le generazioni future, le quali avranno un albero che crescerà insieme a loro e che è stato piantumato proprio per celebrare la loro nascita. Ringraziamo per l’apporto i consiglieri comunali Fabio Montemarani e Antonio Trombetta, gli uffici comunali (Servizi sociali e Ambiente; ndr) e quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell’iniziativa".