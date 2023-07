Una piazza-giardino rinnovata: "Così valorizziamo la città Alta"

Taglio del nastro per piazza Garibaldi, a Civitanova Alta, a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato la zona all’interno della cinta muraria. Il progetto, portato avanti dall’amministrazione, ha riguardato il manto stradale del centro storico, con il rifacimento della pavimentazione in pietra arenaria, la messa in sicurezza dell’acquedotto e la riqualificazione di una parte dell’area centrale, adibita a verde pubblico, dotata di nuove panchine e percorsi pedonali. "Abbiamo realizzato un’opera importante a tutela della parte storica della città – dichiara il sindaco Fabrizio Ciarapica – che andrà a sommarsi con gli altri interventi di riqualificazione che stiamo portando avanti dal 2017. Restituiamo uno spazio totalmente rinnovato che valorizza la bellezza del nostro borgo storico". L’intervento ha interessato un’area complessiva di duemila metri quadri per un importo totale di 530milaeuro, dei quali 120mila a carico dell’azienda Atac Civitanova spa e, 410mila a carico dell’ente. "Sono lavori a cui tengo in modo particolare – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai – che hanno consentito di recuperare uno spazio che necessitava di interventi diversificati e mirati sul manto stradale e nello spazio centrale". I I lavori sono stati effettuati in due momenti differenti intervenendo sulla messa in sicurezza dell’impianto idrico e del sistema fognario, sull’illuminazione totalmente realizzata con luci al led e sullo spazio verde che è stato realizzato con una spesa di sessantamila euro. "Siamo intervenuti sull’impianto idrico e di illuminazione – conclude il presidente dell’Atac Massimo Belvederesi – e siamo soddisfatti di aver partecipato a questa riqualificazione. Il nostro obiettivo è quello di migliorare i servizi offerti ai cittadini".

Barbara Palombi