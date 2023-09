Una piazza per i Caduti di Kindu. Festa con la musica della Fanfara

TOLENTINO

La giunta di Tolentino, all’unanimità, ha deciso di intitolare una piazza ai Caduti di Kindu, quale segno di riconoscimento verso l’Aereonautica Militare, nell’anno del centenario della fondazione. Anche come riconoscenza per l’aiuto offerto dai sanitari militari di questa forza armata durante la pandemia per la gestione alla casa di riposo "Porcelli". Così l’amministrazione ha deciso di intitolare un piazzale di quartiere Pace (zona residenziale in espansione) ai "Caduti di Kindu", in ricordo dell’Eccidio di Kindu, località del Congo dove l’11 novembre 1961 avvenne l’uccisione di tredici aviatori dell’allora 46ª Aerobrigata, in missione di pace per conto dell’Onu. La cerimonia si svolgerà venerdì alle 17.15 in via 8 Marzo, alla presenza di autorità civili e militari.

Il programma è stato illustrato ieri dal primo cittadino Mauro Sclavi, dal colonnello Giancarlo Filippo, comandante del Centro di formazione Aviation English di Loreto e dal dottor Stefano Servili dell’ufficio di staff del sindaco, con il primo luogotenente Luigi Felici. Venerdì, dopo lo scoprimento della targa di intitolazione e l’inno nazionale da parte della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea, ci sarà l’apposizione di una corona di alloro sulle note del "Piave", seguita dall’esecuzione del "Silenzio". Alle 19, in piazza della Libertà (in caso di maltempo al teatro Vaccaj) Concerto della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea diretta dal maestro primo luogotenente orchestrale Antonio Macciomei. Verranno eseguite musiche di Bizet, Rossini, Puccini, Verdi, Modugno, Piazzolla, Zero, Carrà. Sarà presente anche il generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante 1ª Regione Aerea. "Volevamo lasciare una traccia, un segno di vicinanza all’Aereonautica Militare", ha detto Servili, che in passato ne ha fatto parte decidendo di partire come volontario tra il 1996 e il 1997, medico appassionato di volo. Anche il sindaco ha sottolineato l’importanza del servizio svolto da questa forza armata. "In questo modo ricordiamo anche il sacrificio estremo – ha concluso – dei tredici aviatori nella prima missione di pace". Nel dicembre del 2017, la Fanfara è stata insignita della massima benemerenza del Comune di Milano, l’"Ambrogino d’Oro", per quanto fatto nelle attività sociali e benefiche nel territorio.

Lucia Gentili