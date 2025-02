Una piazza per la partigiana Irma Bandiera

"Irma Bandiera ci ha lasciato a 21 anni, dopo sette giorni e sette notti di sevizie truci da parte dei fascisti. Una ragazza che però ha mantenuto la sua dignità e il suo esser fermamente convinta delle proprie idee e che deve inorgoglire tutto il popolo italiano e la nazione intera".

Con queste parole il sindaco Andrea Michelini ha proceduto ieri mattina all’intitolazione del piazzale che ora porterà il nome della partigiana Irma Bandiera, situato tra via Veneto e la rampa del cavalcavia, a Porto Recanati. Oltre al primo cittadino, alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Giuseppe Casali, gli assessori Lorenzo Riccetti, Loredana Zoppi, Sonia Alessandrini, Stefania Stimilli e i consiglieri Francesco Quercetti, Maria Teresa Zaccari e Fatou Sall. Hanno parecipato anche gli agenti della polizia locale, la guardia di finanza, la guardia costiera e l’associazione nazionale dei carabinieri.

La bolognese Irma Bandiera, uccisa dal regime fascista il 14 agosto del 1944, sarà poi decorata al termine della guerra con una medaglia d’oro al valor militare. "Una persona che ha lasciato un segno indelebile di quello che è stato la lotta partigiana, in un periodo che ha visto l’Italia piuttosto sofferente durante la guerra – ha aggiunto il sindaco Michelini –. Parliamo di Irma Bandiera, arrestata perché staffetta partigiana a Bologna e uccisa in modo spietato. Fu lasciata sotto casa, ancora in vita, e venne finita con un colpo di pistola. Noi siamo orgogliosi oggi, come amministrazione e come città, di intitolare questo largo a Irma Bandiera".

Significativo pure l’intervento del vicesindaco Casali: "Lei è morta sotto tortura per non tradire i suoi compagni. Ecco, questo è spunto, e cioè che la Resistenza si fa sempre, in qualunque momento. Irma Bandiera l’ha fatto dando la vita e morendo tra le sofferenze. Noi tutti possiamo farlo in modo meno cruento e, se crediamo alle cose che facciamo, dobbiamo essere coerenti e forti. Onore a Irma e a chi resiste e si oppone per il bene comune".

Subito dopo, è stata scoperta la targa che è stata dedicata alla staffetta partgiana, e il sassofonista Claudio Giri della banda cittadina ha suonato le note di "Bella Ciao" in suo onore.

Giorgio Giannaccini