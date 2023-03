"Una piazza, una via o un giardino a Norma Cossetto"

Al prossimo Consiglio comunale di Tolentino, che si svolgerà giovedì alle 17 nella sala conferenze dell’Assm, il consigliere di minoranza (capogruppo di Fratelli d’Italia) Francesco Pio Colosi presenterà una mozione per impegnare la giunta Sclavi a "intitolare via, una piazza o un giardino alla medaglia d’oro al merito civile Norma Cossetto". La mozione, da lui presentata ma firmata anche dalla minoranza di Tolentino nel Cuore, parte dalla premessa che "nel 2023, a ottobre, si commemora l’ottantesimo anniversario del martirio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, sequestrata, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943".

"Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne – si legge nella mozione – che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione. Nella nostra città non esiste un luogo intitolato alla memoria di questa giovane eroina, vittima dell’odio anti-italiano che nel 1943-1945 sfociò nell’orrore delle foibe e nella vergogna dei campi di concentramento comunisti, dove trovarono la morte migliaia di nostri connazionali. Il 31 gennaio del 2013 era stata approvata in Consiglio comunale l’intitolazione "Giardino Vittime delle Foibe" in viale Benadduci". Francesco Pio Colosi evidenzia anche che di recente l’amministrazione comunale ha promosso una mostra per ricordare il dramma delle Foibe.

L’altra mozione che approderà in Consiglio comunale giovedì pomeriggio alle 17, invece, nella sala conferenze dell’Assm, sarà sulla realizzazione dell’aviosuperficie in contrada Rancia, presentata dalle liste di Tolentino nel Cuore e Fratelli d’Italia.

