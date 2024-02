Una pietra d’inciampo in ricordo di Bivash

In occasione della Giornata della Memoria, lo scorso 26 gennaio, le classi terze dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco, hanno assistito alla cerimonia per la deposizione di una pietra d’inciampo in ricordo di David Bivash, ebreo arrestato nella città settempedana e deceduto nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

La cerimonia, organizzata dal Comune di San Severino assieme con l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), sezione settempedana, si è aperta, alle 10.30 al Teatro Italia, con i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei; a seguire con gli interventi di Sandro Temin, vicepresidente della comunità ebraica di Napoli, "Le comunità ebraiche del Sud Italia", di Marco Labbate dell’Università di Urbino e rappresentante dell’Istituto Storia Marche, "Pietre d’inciampo. Il significato di un monumento diffuso" e infine di Simona Gregori, autrice del libro "Ricordi di David Bivash" in cui la studiosa settempedana ha ricostruito la vita di Bivash grazie alle ricerche svolte nell’Archivio Storico di Macerata.

Alle 12, il corteo commemorativo ha raggiunto l’abitazione di Bivash, situata in via Pontevecchio 4 a Borgo Fontenuova, omaggiandolo con una pietra d’inciampo, piccolo monumento diffuso in ottone, nato su iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demning per ricordare e commemorare le vittime della Shoah; come ha sottolineato il sindaco dei ragazzi Marta Di Gaetano è proprio "attraverso l’educazione e il ricordo che possiamo lottare per un mondo in cui rispetto, tolleranza e accettazione siano i principi guida della nostra società".