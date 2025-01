Una pietra nel parco per le vittime dell’Olocausto

"In occasione della Giornata della Memoria, abbiamo voluto scoprire nel parco Rodari una pietra della memoria in ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto, con una targa celebrativa apposta a nome dell’amministrazione comunale". Il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci sottolinea l’importanza di una data simbolo per la storia dell’umanità. "Ebrei ma anche omosessuali, rom, sinti, disabili, dissidenti politici – continua - e purtroppo tanti altri sono stati vittime della follia nazista: questa targa, insieme alla mostra che abbiamo inaugurato alla sala Rubner e alla proiezione del film d’animazione rivolta ai più piccoli, segna la volontà del Comune di Pieve Torina di stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, il desiderio di conoscere ciò che è successo e cercare gli anticorpi perché tali tragici eventi non si ripetano più".