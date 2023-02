Una preziosa mano egizia arricchisce il Museo archeologico

Il Museo civico archeologico di Treia si arricchisce di un nuovo reperto egizio. La cerimonia di consegna, avvenuta per mano dei funzionari della Soprintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata, Stefano Finocchi e Francesco Pizzimenti, del comandante del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, maggiore Mattia Ivano Losciale, e del luogotenente Alberto Monfardino, si è tenuta alla presenza del sindaco Franco Capponi, del vicesindaco e assessore alla Cultura, David Buschittari, e del direttore scientifico del Museo, prof. Enzo Catani. Il reperto, particolarmente prezioso, è una scultura in legno di una mano destra aperta di un’epoca compresa tra il XVI e il X secolo a.C. Secondo alcuni studi le mani aperte potrebbero essere indicative dell’identità femminile del possessore. Il bene era stato consegnato nel 2021 ai carabinieri da un privato cittadino che lo deteneva legalmente; successivamente consegnato in via definitiva alla Soprintendenza, che ha ritenuto di destinarlo al Museo di Treia, che espone numerosi reperti egizi.