Una produzione tutta tolentinate "Ciao Mimmo, omaggio a Modugno"

"Ciao Mimmo! Omaggio a Domenico Modugno" è una produzione tolentinate, promossa dal Comune, ideata e curata dal maestro Fabio Tiberi. Debutterà mercoledì, alle 21.15 in piazza della Libertà a Tolentino, con ingresso libero e prenotazione dei posti a sedere al Punto informativo di piazza (3755995865, [email protected]); l’ufficio rimarrà aperto anche oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Sul palco Riccardo Foresi & That’s Amore Orchestra, con uno spettacolo di nuova produzione che alterna l’esecuzione delle canzoni e la narrazione sulla vita artistica di Modugno, arricchita da aneddoti e curiosità con l’interpretazione delle canzoni da parte di Foresi. Questi sarà accompagnato da musicisti di alto livello come Mauro Gubbiotti (tastiere) David Padella (basso elettrico e contrabbasso), Tonino Monachesi (chitarra), Roberto Strappelli (batteria), Matteo Salvatori (percussioni) che vantano collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Inoltre una parte dello spettacolo verrà presentata in anteprima, martedì pomeriggio, alla casa di riposo Asp Porcelli. Il concerto è stato presentato ieri in conferenza dal vicesindaco Alessia Pupo e dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, con l’ideatore Tiberi, il cantante Foresi, il contrabbassista Padella, il consigliere comunale Alba Mosca e Maura Gallenzi dell’ufficio cultura. Diciotto brani in scadenza, dai successi alle canzoni meno famose ("L’anniversario") e che testimoniano anche l’impegno civile di Modugno ma anche canzoni di denuncia sociale come "Il vecchietto" senza tralasciare il suo repertorio ispirato alla cultura siciliana e napoletana. "Verranno toccate tutte le fasi artistiche di colui che è considerato il padre dei cantautori italiani e che con "Nel blu dipinto di blu" famosa anche come "Volare" ha avviato una vera e propria rivoluzione nella scrittura musicale e interrotto la separazione che c’era a Sanremo tra autore e interprete – spiega Tiberi -. Modugno è stato un innovatore, ha fotografato la società in cui viveva". "Sono entusiasta e orgoglioso di fare qui questo omaggio - ha detto Foresi -. Ci siamo immersi nelle canzoni di Modugno, per me è un onore. Spero sia lungo questo viaggio che parte da Tolentino". "Piazza della Libertà sarà una sorta di teatro all’aperto", ha annunciato il vicesindaco Pupo. "Una delle serate più importanti dell’estate – ha concluso Massi -, con musicisti eccellenti".