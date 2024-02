Una raccolta fondi nel nome di Roberta

"Abbiamo appena aperto una raccolta fondi in ricordo di Roberta, e tutto il denaro che riusciremo a racimolare andrà in beneficenza per finanziare le missioni umanitarie di Emergency". A darne notizia è Letizia Morresi, una delle tante mamme che hanno da poco lanciato l’iniziativa perché tutti i loro figli vanno in classe all’istituto comprensivo Da Vinci di Potenza Picena con la piccola Elena, figlia della 44enne Roberta Filippetti. "Invece che lasciare un mazzo fiori, volevamo fare qualcosa che rendesse felice Roberta, quindi abbiamo pensato a questa colletta benefica – spiega Morresi –. Oltre a essere la farmacista gentile, lei era una donna che aveva una parola buona con chiunque e la conoscevamo ormai bene. Non perdeva mai occasione per sensibilizzare le questioni umanitarie di Emergency. Tanto è vero che spesso era presente in città con uno stand, dove raccoglieva le donazioni. Adesso, siamo partite mettendo 10 euro a testa tra noi madri, ma anche l’associazione dei commercianti locali ha aderito alla raccolta fondi e sta facendo il passaparola per la città". Per tale motivo, riprende Morresi, "chi volesse contribuire potrà farlo entro mercoledì sera, portando la propria donazione nei quattro punti di raccolta: al Caffè dello Sport, al supermercato Tigre in viale Trieste, al Conad in via Boni e all’edicola Edicartoregalo in piazza Matteotti".