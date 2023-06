Una raccolta fondi per i colleghi: l’idea della scuola ’Sant’Agostino’

di Barbara Palombi

La recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha creato danni ingenti alle scuole del territorio lasciando migliaia di insegnanti e studenti a casa. Da qui l’idea della dirigente dell’istituto scolastico ‘Sant’Agostino’ di Civitanova e Montecosaro, Gloria Gradassi, di organizzare una raccolta fondi in favore dell’istituto "Foresti F." di Conselice, in provincia di Ravenna, per dare ai tanti studenti un sostegno concreto in vista del prossimo anno scolastico.

"Sono stata la preside della scuola di Conselice per tre anni – spiega la Gradassi – ed è un luogo a cui sono molto legata. Ho mantenuto molti rapporti con le persone del paese e ho ascoltato i loro racconti su quanto accaduto. Non potevo restare indifferente e volevo fare qualcosa di utile. Il consiglio d’istituto e il presidente Antonio Lazzarini hanno appoggiato con entusiasmo questa iniziativa che si concluderà mercoledì". Tutti possono aderire alla raccolta fondi con un’offerta libera attraverso la piattaforma ‘Pago Pa’, accedendo al sito: www.istruzione.itpagoinrete e seguendo le istruzioni di seguito indicate.

"Il comune di Conselice è stato profondamente colpito dall’alluvione – prosegue la Gradassi – e i bambini sono rientrati a scuola soltanto per tre giorni prima della chiusura estiva. Molti di loro sono rimasti scioccati da questa situazione arrivando a chiedere da dove arrivasse il ‘mostro’. Con la cifra raccolta vogliamo dare un sostegno concreto a tutta la comunità scolastica acquistando materiale didattico o giochi per la scuola dell’infanzia". La solidarietà richiede atti concreti che possano fare la differenza dando un sostegno a chi ne ha bisogno. "La prima persona che ha fatto una donazione – sottolinea la dirigente – è stata una maestra di Conselice che aveva saputo di questa iniziativa. Basta poco a fare la differenza e questo è il messaggio che vogliamo trasmettere a tutti i nostri studenti. Mi piacerebbe creare una sorta di gemellaggio con la scuola Foresti che ci consenta di portare avanti dei progetti anche in futuro. La raccolta sta andando bene – conclude la Gradassi – e finora abbiamo raccolto una cifra discreta che spero ci potrà aiutare a fare la differenza". Un segno di vicinanza da parte dell’istituto ’Sant’Agostino’ non indifferente che darà un grande contributo ai ragazzi e alle ragazze della provincia di Ravenna, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal lato sociale e morale, per ripartire, si spera (come i romagnoli stanno dimostrando), ancora più forte.