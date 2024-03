Una ragazza piena di vita: "Ho rimediato alla cecità grazie alla famiglia, la scherma e il pianoforte"

"Sono una ragazza cieca dalla nascita. Ma vado a scuola, suono il pianoforte, scrivo musica, tiro di scherma ed esco con le amiche". La sedicenne maceratese Nitu Venturini, iscritta al quinto ginnasio del liceo classico Leopardi, è affamata di vita e la sua condizione non l’ha affatto frenata, al contrario ha mille interessi. "La cecità – aggiunge - è uno svantaggio ma nel contempo i miei sensi mi permettono di percepire ciò che mi circonda".

Nitu, cosa significa il suo nome?

"Sono indiana, vengo da Calcutta, e il mio nome in bengalese significa leader".

Quando è arrivata in Italia?

"Nel 2014".

I suoi genitori che l’hanno adottata non parlano bengalese e lei non conosceva l’italiano, è stato difficile comunicare?

"No, in poco tempo ho iniziato ad apprendere la lingua grazie all’ascolto, all’aiuto dei genitori con i quali facevamo le gare con l’alfabeto".

A scuola qual è la materia preferita?

"Il greco".

Come fa in classe e a casa a tradurre una versione?

"I docenti mi danno una versione digitale in formato world con il testo diviso per punti, la barra braille legge fino a quel punto e io posso così fare la traduzione".

Come è la sua giornata?

"Dopo la scuola mi riposo un po’ perché ne sento il bisogno dopo essere stata tanto concentrata in classe, poi faccio i compiti, mi alleno a scherma, suono, ascolto la musica, con i miei vediamo la televisione e i film sfruttando l’audio descrizione. Una giornata normale, simile a quella di tante coetanee".

E non esce?

"Certo, con le amiche. Andiamo in centro a prendere un aperitivo, a mangiare una pizza, passeggiamo, una volta sono stata anche a a ballare".

Quindi è autonoma?

"Faccio tutto da sola, adesso le amiche mi stanno insegnando a truccarmi".

È stato difficile accettare la sua condizione?

"Mi accetto per come sono, io sto benissimo. Ho una famiglia fantastica".

C’è chi si sente travolto da alcuni problemi, lei invece non si è abbattuta?

"Ho sempre cercato di colmare tutto con ciò che ho, con la mia famiglia che mi ha insegnato a essere autonoma, a dare un messaggio positivo. La cecità è uno svantaggio ma è possibile percepire le cose in altro modo, con soluzioni alternative, con l’udito, il tatto, l’olfatto".

Quando è sola come fa conoscere l’ambiente che la circonda?

"Ho scoperto un’applicazione, scatto una foto e ho una descrizione minuziosa dell’immagine, così immagino il contesto in cui mi trovo".

Ma non c’è spazio per rimpianti?

"Vorrei tanto potere vedere i colori e i volti dei miei genitori, pure se li immagino toccandoli. Vivo tutto con normalità, anche se non potrò avere la patente come i miei coetanei, vorrà dire che andrò a piedi oppure mi accompagnerà qualcuno".

La battuta è sempre pronta, come quella fatta a Piacenza in occasione della sua prima gara di scherma.

"Sono totalmente cieca ma mi hanno messo la maschera e allora ho esclamato di non vedere nulla. Ma è il regolamento e naturalmente l’ho messa senza problemi, ma per me non fa differenza: non vedo nulla anche senza maschera".

Come ha scoperto la scherma?

"Seguendo le gare di una mia amica milanese, anche lei cieca come me. È stata lei due anni fa a convincermi a praticare questa disciplina così inclusiva, i compagni si mettono la maschera per tirare con me".

Ha un sogno nel cassetto per i campionati italiani di scherma?

"Una medaglia, mi ripagherebbe dell’impegno e sarebbe un’enorme soddisfazione. Ora so che dovrò allenarmi di più perché la gara è stata fissata per il 24 maggio".

Come fa a suonare il piano senza avere l’aiuto dello spartito?

"Lo leggo prima in braille e lo imparo a memoria, altre volte l’insegnante mi dà le giuste indicazioni".

Ora sta componendo una canzone?

"Esatto. S’intitola “In my time“, è musica e testo in inglese che proporrò alla festa del Classico".

Quali sono le barriere quotidiane?

"Il pc che si blocca e non risponde ai comandi".

E quando cammina con il bastone?

"Le auto parcheggiate sul marciapiede".

Come immagina il futuro?

"In un laboratorio, a fare ricerca e a lavorare per una soluzione che possa essere d’aiuto per chi soffre di cecità".