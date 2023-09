Una recinzione da 80mila europer isolare le zone contaminate

Inquinamento dell’area fluviale e di un tratto della spiaggia sud, dopo una estate trascorsa con recinzioni e cartellonista ballerine, la giunta approva il progetto esecutivo per perimetrare in modo più efficace e sicuro per la salute pubblica le zone contaminate da sostanze cancerogene secondo quanto rilevato dalla relazione del geologo Luciano Taddei consegnata in Comune nel gennaio 2023 e dalla quale è scaturita, il 7 giugno 2023, una ordinanza che ha vietato l’accesso in due punti della spiaggia adiacenti il Tiro a volo e impedito il contatto con il terreno su una zona più ampia lungo tutto ilm tratto della ciclabile del Chienti. A questo provvedimento il 27 luglio è seguita la convocazione della Conferenza dei Servizi per valutare la relazione del geologo e stabilire la bonifica. In quell’incontro, peraltro concordemente da tutti i soggetti coinvolti derubricato a tavolo tecnico, è stato valutato un progetto di recinzione del valore di 80.000 euro e con esso la necessità di effettuare altri approfondimenti per verificare anche la possibilità di suddividere la zona interessata in sub aree omogenee in termini di uso, proprietà e livelli di rischio. Nel frattempo la stagione estiva è trascorsa con recinzioni instabili sulla spiaggia, in diverse occasioni divelte, fino al 18 agosto quando il Servizio Demanio del Comune ha installato pali in ferro e rete metallica. Ora manca la messa in sicurezza delle aree lungo i lati dei percorsi pedonali e ciclabili finora protette solo da cartellonista. Verrà realizzata una recinzione metallica zincata e plastificata a maglie romboidali dell’altezza di un metro al costo di 80.000 euro, lungo il percorso ovale subito dopo l’ingresso della pista dalla zona stadio, lungo quello ciclopedonale parallelo al fiume e lungo il collegamento fra la pista ciclopedonale e il fosso Trabocco per impedire l’accesso dalla spiaggia. Intanto sulla vicenda inquinamento e sulla tempistiche che hanno scandito i provvedimenti emessi dal Comune da gennaio 2023 a oggi, le opposizioni consiliari hanno presentato un esposto al Noe dei carabinieri. Sulla vicenda sono in corso indagini.

Lorena Cellini