Una rete per rilanciare il turismo, ecco l’associazione "Terra d’armonie"

Nella cornice della "Cantina Sant’Isidoro" di Colbuccaro di Corridonia si è presentata "Terra d’armonie", la nuova associazione che mira allo sviluppo turistico e sociale delle Marche, attraverso anche la valorizzazione delle potenzialità naturalistiche e storiche proprie del territorio. Obiettivi definiti nel corso della prima assemblea costituente. "La nostra riflessione – ha esordito Silvia Grassetti, una delle promotrici – parte dal fatto che non basta solo guardare i turisti passare, ma bisogna cercare di offrire loro un’esperienza che poi possono mostrare quando tornano a casa e magari li spinga a investire da noi".

L’idea è stata così sviluppata insieme a Guido Egidi, da anni residente a Londra e creatore del portale friendsoflemarcheitaly.com. "Ho deciso di sviluppare questo sito in modo da attrarre un turismo estero con un minimo di appetito culturale per le Marche – ha raccontato via web –, mettendo in luce anche i vari dati per acquistare un immobile in un centro storico, con il supporto di professionisti bilingue". Già coinvolti nel progetto esponenti di differenti realtà come Mario Cartechini, presidente della ciclistica "Club Corridonia", Alessandro Seri curatore del festival "Licenze poetiche" e la guida dell’odv "Nuova Salvambiente", Emanuele Acciarresi. "Partiamo da Corridonia – ha ribadito Grassetti –, soprattutto per l’estate vorremmo comporre un’offerta culturale per uno o più luoghi storici, ad esempio l’Abbazia di San Claudio o la piazza Filippo Corridoni. La nostra forza sarà l’unione con altre associazioni". "Tentare una sintesi tra diverse entità – ha precisato l’assessore al turismo di Corridonia, Massimo Cesca – sarà un elemento di svolta, poiché la Regione dà la possibilità di attingere a dei fondi anche per singoli operatori che presentano progetti". Dello stesso avviso Vanda Broglia, sindaco di Sant’Angelo in Pontano. "Non si può fare turismo senza buone vie di comunicazione – ha spiegato –. La sinergia tra ente pubblico e strutture ricettive e non, è un necessario presupposto per i prossimi bandi Pnrr. Nei piccoli borghi la proposta turistica non può che essere di rete".

Diego Pierluigi