Una ricca stagione teatrale

È stata presentata, venerdì sera all’auditorium San Nicolò, la stagione teatrale ’Gianni Giuli’ 2023-2024 di Mogliano, curata dalla compagnia Lucaroni in collaborazione con l’amministrazione comunale. "Anche quest’anno il cartellone è ricco e variegato - ha annunciato il sindaco Cecilia Cesetti - con interpreti di primissimo piano".

Sette appuntamenti, primo dei quali ieri (sabato), "Il cotto e il crudo" di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo. Tutti gli spettacoli si svolgono al teatro Apollo alle ore 21.30. Il 18 novembre sarà la volta di "Toy Boy", commedia brillante di Marco Pilone, con la regia di Matteo Salsano, interpretata dalla compagnia Gabbiani. Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia saliranno sul palco il 22 dicembre con la pièce "La strana coppia" di Neil Simon. Regia di Guidi. Fuori abbonamento invece, il 31 dicembre, "Su il sipario…Capodanno in compagnia" per trascorrere insieme le ultime ore del 2023 e dare il benvenuto all’anno nuovo con musica, giochi, divertimento e brindisi di mezzanotte in piazza insieme ad un attore comico ’a sorpresa’. Il nuovo anno si aprirà all’insegna dell’ironia e dell’umorismo grazie a "Donne della mia vita" dell’attrice e comica Claudia Penoni, in cartellone il 19 gennaio 2024. Molto noto nell’ambiente sia radiofonico che televisivo, Fabio Canino, insieme a Diego Longobardi, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Antonio Fiore, presenterà il 23 febbraio "Fiesta" (di Roberto Biondi, Canino e Paolo Lanfredini) in onore a Raffaella Carrà; regia di Piero di Blasio. Infine, liberamente ispirata all’esilarante sketch "Er cassamortaro" di Gigi Proietti, la commedia del 23 marzo "Un ladro, due matrimoni e… un funerale" di Mauro Fontanini. Info e prenotazioni al 33193634793355329539.

Venerdì, dopo la presentazione, c’è stato un aperitivo-cena preparato dai ragazzi di "Tuttincluso – impresa sociale", con Alex Cesca e Andrea Rebichini in sala e il cuoco Paolo Cionco (Ipazia Mariotti educatrice di sala). Pietro Romagnoli ha fatto da tramite per scegliere questo catering. Il progetto Tuttincluso è stato spiegato da Marco Scarponi, presidente Anffas Macerata. Un momento conviviale per ringraziare anche gli sponsor, come Rodo, Gi Costruzioni, Papa Nicola edilizia stradale, Autodemolizioni Andreozzi, C.M.A., Sifa, Maglieria Lattanzi, La Maestà 2, Gev snc, Gianni Conti, Antica gastronomia delle Marche, H20 Termoidraulica.