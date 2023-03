Una ricerca sulle ghiande: l’idea delle professoresse La Terza e Vittadini

"Ghiande: una risorsa del paesaggio e della tradizione alimentare marchigiana da riscoprire e valorizzare" è il tema del progetto di ricerca "BioAcornScape", di cui sono responsabili le professoresse Antonietta La Terza e Elena Vittadini della scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino e che è stato finanziato dalla Regione nell’ambito del Psr 2014-2020. "L’obiettivo primario – sottolinea la professoressa La Terza – è riscoprire una risorsa alimentare dimenticata rappresentata dalle ghiande, in particolare di roverella, una quercia molto diffusa. L’ambizione del progetto è proprio quella di stabilire una filiera agroalimentare e innovativa e con alto valore aggiunto attraverso la trasformazione delle ghiande in prodotti alimentari quali pane, farine, olio o altre tipologie di snack". Un’altra ambizione del progetto è preservare i paesaggi agricoli delle Marche. "Dopo aver identificato le querce che potevano essere più adatte – ha aggiunto la professoressa Vittadini – abbiamo già fatto una prima raccolta di ghiande. I diversi processi di pretrattamento individuati verranno poi anche studiati in relazione al contenuto di tannini e di polifenoli che sono presenti, e questo lo faremo in collaborazione con il gruppo di ricerca Unicam in chimica degli alimenti, in particolare con il professor Giovanni Caprioli. Cercheremo poi di mettere a punto metodi per estrarre l’olio dalle ghiande, che è ricco di acidi grassi insaturi, in collaborazione con la professoressa Dennis Fiorini".