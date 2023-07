Una rievocazione medievale con 90 figuranti

Full immersion nel Medioevo, sabato e domenica, a Civitanova Alta. All’interno delle mura castellane sarà rievocato un avvenimento documentato dalla storia. Piazza e vie saranno teatro di una battaglia che Fermo scatenò contro Civitanova per conquistarne commerci e fertili terreni. Lance, alabarde, corazze e pesanti elmi sostituiranno le auto in sosta. Saranno 90 i figuranti, tutti con i costumi del tempo. La Regione ha dato un sostanziale contributo per l’organizzazione. Una navetta messa gratuitamente a disposizione dall’Atac trasborderà chi vuole assistere dai vari parcheggi. Alla manifestazione è stato dato il titolo di “Lo Gran Guasto”, riportato in una pergamena del 1292. Ne fu protagonista la città di Fermo che mise a ferro e fuoco il vecchio borgo e il suo porto. Ieri la presentazione da parte degli organizzatori: Joel Giustozzi e Alvise Manni del Centro Studi, Ivo Cappelletti, presidente dell’associazione Ferreo Core, Raffaele Maiello, che ha curato i rapporti con le istituzioni. Presenti anche l’assessore Barbara Capponi e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. L’evento rientra nel progetto “Civitate Nova” e a darne l’input è stato Nazzareno Paolini, grande appassionato di storia, tradizioni popolari e presepi. "Paolini – racconta Cappelletti – lanciò la proposta nel 2019, poi sopraggiunse la pandemia e adesso eccoci qua. A portarlo avanti, un gruppo nutrito di appassionati e diverse associazioni. Più di 160 le persone coinvolte". Giustozzi ha sintetizzato le fasi in cui si svilupperà l’evento e ricostruito la storia che è a monte. "Per far rivivere un’epoca così lontana – ha detto Manni – c’è bisogno di studio e un lavoro accurato. Interessante far emergere come i civitanovesi hanno reagito alla distruzione di porto, abitazioni, alberi e chiese". Soddisfatto Pierpaolo Borroni: "La rievocazione rientra nella politica regionale di valorizzazione dei vecchi borghi e della nostra storia". Per la Capponi "è una opportunità per valorizzare la città Alta e per i cittadini che potranno conoscere così brani di storia". Armi e abbigliamento sono messi a disposizione da Ferreo Core. Funzioneranno i punti ristoro in piazza Dell’Unità e in via Duca d’Aosta. Il clou della manifestazione ci sarà domenica (dalle 19 alle 24), sabato, invece, caccia al tesoro (ore 20.45) a tema medievale. Tra i collaboratori, da citare anche le associazioni Sted, Deva Ars, Archeo Club, Centro studi Civitanovesi, Associazione storico-modellistica, Circolo fotografico Il Faro, Contemporanea 2.0 Associazione Promozione Sociale, Società operaia, Sentinelle del Mattino.

Giuliano Forani