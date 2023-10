"Una rosa per Norma Cossetto a Tolentino: ricordare l'eroica memoria dell'istriana"

Sabato, alle 16 ai giardini "Vittime delle Foibe" di Tolentino, si svolgerà "Una rosa per Norma Cossetto", manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito. A Tolentino viene organizzata da un gruppo spontaneo di cittadini, che spiega: "È stato chiesto il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale e sono stati invitati a presenziare il sindaco, l’assessore alla cultura, i consiglieri comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici, gli studenti e l’intera cittadinanza. Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia. Vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa ’luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’. Abbiamo invitato il sindaco e l’intera amministrazione a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti".