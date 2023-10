Una rosa per ricordare. Norma Cossetto

Un gruppo spontaneo di cittadini potentini ha aderito alla quinta edizione della manifestazione nazionale per ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana stuprata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Nell’occasione, così come accaduto lo scorso anno, è stata deposta una rosa sul monumento ai caduti di tutte le guerre di piazza Douhet, a Porto Potenza Picena, per commemorare anche tutte le donne che hanno subito violenza in pace e in guerra. "Una manifestazione con la quale vogliamo ricordare la nobilissima figura della medaglia d’oro al merito civile che nell’ottobre del 1943 non volle rinnegare la sua italianità pagando con la vita", scrive in una nota il coordinatore nazionale del Comitato 10 Febbraio, Maurizio Federici. "Un fiore che non appassisce" è lo slogan scelto per la quinta edizione della manifestazione patriottica "Una rosa per Norma", che quest’anno vede il coinvolgimento di 240 città in tutta Italia. Così anche il Comune di Potenza Picena ha dato il patrocinio, partecipando con gli assessori Tommaso Ruffini e Paolo Scocco. "Senza odio ne’ rancore, democraticamente e pacificamente, vogliamo ricordare e commemorare la figura di Norma Cossetto, medaglia al merito civile conferitale dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi – hanno detto Ruffini e Scocco –. Ed è stata pure un’occasione per parlare dei martiri delle Foibe, del dramma degli esuli istriani, illustrandone la storia e difendendo la loro memoria".

g. g.