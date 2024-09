Una sala dedicata a Wladimiro Tulli

Dopo aver celebrato nel 2022 i cento anni dalla nascita di Wladimiro Tulli, artista che ha segnato profondamente l’arte del ‘900, con una mostra voluta dall’amministrazione di Civitanova in rete con Macerata e Recanati, la pinacoteca dedica una sala "all’ultimo dei futuristi", molto legato al museo della città e a Civitanova. "Per noi è un onore ospitare le opere di Tulli che porteranno ulteriore prestigio alla raccolta d’arte – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica –. Vogliamo celebrare chi ha portato con la sua esperienza artistica e il suo talento le Marche nel mondo. Per questo ho condiviso il progetto che si realizza grazie alla collaborazione della famiglia Tulli, che concede gratuitamente le opere del maestro e che ogni anno le rinnoverà". La direttrice della pinacoteca civica, Enrica Bruni, che ha curato l’esposizione, precisa che per questa prima rassegna sono esposte undici opere "che vanno dagli anni ’30 agli anni ’50, olii e collage che rivelano la fantasia e la maestria di Tulli. È nostro dovere promuovere il genius loci, l’originalità dell’arte creata da grandi personalità come Tulli, noto nel panorama culturale internazionale tanto per la sua forte personalità, quanto per le sue ricerche, per il suo linguaggio fatto di segni, colori, forme gioiose e libere, in apparenza istintive, ma invece complesse. Rendere viva la memoria di Tulli è un attestato di riconoscenza, per la pinacoteca una missione e un esempio per tutti quelli che s’impegnano, giovani e non, nell’arduo campo dell’arte". La presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni, evidenzia come "entrare in un ambiente in cui ci siano le opere di Wladimiro Tulli significa perdersi in un bagno di colore e vivacità, di eclettismo ed energia". La sala della pinacoteca dedicata al Maestro Tulli, con la mostra "Wladimiro Tulli inventore mai stanco", sarà inaugurata domenica alle 18.