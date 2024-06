Una sala di bellezza per gli anziani della casa di riposo Chierichetti di Gagliole è stata realizzata con fondi raccolti dal Lions Club Matelica e da alcuni privati, nell’ambito del service "La bellezza non ha età". Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli, il presidente del Lions Club Matelica Manila Bellomaria il presidente dell’Asp Chierichetti Marilena Paoli, la direttrice Laura Taccari, l’istruttore direttivo Emanuela Sciamanna e il vicepresidente dell’Unione montana Potenza Esino Musone Fabio Aquila. Una settimana fa il Lions aveva acquistato attrezzature per il valore di seimila euro all’asilo nido e ai centri L’Argillario e La Coccinella di Matelica.

Matteo Parrini