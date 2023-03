"Una sala immersiva dedicata a Lorenzo Lotto, c’è il progetto"

Nell’annunciazione del Signore, ricorrenza che si celebra ogni 25 marzo, al museo civico di Villa Colloredo Mels si è tenuto un approfondimento dedicato all’opera di Olivuccio di Ciccarello, artista vissuto tra il ’300 e ’400 a Recanati. L’opera era parte integrante di un complesso ciclo affrescato, raffigurante l’Allegoria di Sant’Agostino, di cui oggi ci sono sette frammenti "staccati" e conservati al museo. La conferenza, a cura di "Iustissima Civitas", ha visto la partecipazione dello storico Marco Moroni, responsabile del centro studi Acli Marche, e della storica dell’arte Marta Paraventi. "Crediamo che l’arte possa essere uno strumento per riscoprire chi eravamo e quali erano i principi che guidavano chi ha vissuto prima di noi – ha detto Simone Simonacci, presidente dell’associazione –. Senza comprendere da dove veniamo non possiamo cogliere a pieno il presente". Un impegno sostenuto dall’amministrazione: "È un’altra occasione per ripresentare l’offerta culturale del nostro museo civico – ha commentato il sindaco Antonio Bravi (nella foto) –. Stiamo anche progettando una sala immersiva dedicata a Lorenzo Lotto".